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Пашинян заявил о гибели 3773 армянских военных в боях за Карабах в 2020 году

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года унесла жизни 3 773 армянских военнослужащих, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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"После 44-дневной войны мы насчитываем 3773 погибших, 243 человека пропали без вести", - сказал армянский премьер, выступая во вторник в Национальном Собрании.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также о передаче нескольких районов в регионе Азербайджану.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября 2020 года – 24 августа 2021 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян

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