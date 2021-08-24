Пашинян заявил о гибели 3773 армянских военных в боях за Карабах в 2020 году

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года унесла жизни 3 773 армянских военнослужащих, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"После 44-дневной войны мы насчитываем 3773 погибших, 243 человека пропали без вести", - сказал армянский премьер, выступая во вторник в Национальном Собрании.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также о передаче нескольких районов в регионе Азербайджану.