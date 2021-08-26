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Самолёты Минобороны России из Афганистана прибыли в Чкаловский

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, которые эвакуировали людей из Афганистана, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщили в оборонном ведомстве в четверг.

Минобороны РФ в среду уточнило, что по поручению президента России Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины.

На Ил-76 прилетели около 100 человек, преимущественно россияне афганского происхождения. В данный момент, как сообщается, они ожидают пограничного контроля.

Один из прилетевших рассказал журналистам, что в Афганистане провел пять месяцев: приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации".

"Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился он первыми впечатлениями от прилета в Москву.

Минобороны России Афганистан Чкаловский

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