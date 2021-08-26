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Великобритания и США предупредили об угрозе безопасности в аэропорту Кабула

Великобритания и США предупредили об угрозе безопасности в аэропорту Кабула
Эвакуация в Международном аэропорту Кабула
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - США и Великобритания попросили своих граждан покинуть аэропорт Кабула и избегать поездок туда из-за угроз безопасности жизни и здоровью, сообщает BBC News.

Обе страны выпустили предупреждения поздно вечером в среду, поскольку тысячи людей все еще ждут внутри и снаружи аэропорта, ожидая вылета. Более 82 тыс. человек улетели из Кабула после того, как столица Афганистана попала в руки талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ). Страны спешат эвакуировать людей к крайнему сроку 31 августа. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, талибы пообещали разрешить иностранцам и афганцам покидать страну и после 31 августа.

В настоящее время США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан. В среду агентство ЭФЭ сообщало, что в "Талибане" заверили: движение не намерено препятствовать работе пассажирских авиакомпаний в Кабуле уже после завершения возглавляемой США спецоперации по эвакуации людей через столичный аэропорт.

Великобритания США

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