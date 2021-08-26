Австралия призвала соотечественников покинуть аэропорт Кабула из-за угрозы терактов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила в четверг о высокой угрозе терактов в районе аэропорта в Кабуле.

"Существует постоянная и очень высокая угроза теракта", - сказал Пейн журналистам в Канберре.

Она рекомендовала своим гражданам, а также обладателям въездных австралийских виз покинуть этот район.

Министр добавила: "Эта опасность и эти риски увеличивались с каждым днем, это мы всегда знали, и именно поэтому мы действовали (с эвакуацией - ИФ) такими высокими темпами, которыми только могли". Австралия со среды прошлой недели помогла эвакуировать около 4 тыс. человек из кабульского аэропорта, в том числе 1,2 тыс. за последнюю ночь, заявила премьер. Это втрое больше, чем, по ее словам, на прошлой неделе считалось возможным.

Ранее Великобритания и США предупредили своих граждан об угрозе безопасности в аэропорту Кабула. Обе страны выпустили предупреждения поздно вечером в среду, поскольку тысячи людей все еще ждут внутри и снаружи аэропорта, ожидая вылета. Более 82 тыс. человек улетели из Кабула после того, как столица Афганистана попала в руки талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ). Страны спешат эвакуировать людей к крайнему сроку 31 августа.