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США и силы коалиции вывезли из Афганистана 19 тыс. человек за сутки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - США увеличивают количество эвакуационных рейсов из аэропорта Кабула, за последние сутки из Афганистана было вывезено около 19 тысяч человек, сообщил в среду на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тэйлор, отвечающий в американском оборонном ведомстве за логистические операции.

"Наша основная задача состоит в том, чтобы с лучшей эффективностью и при соблюдении мер безопасности продолжать вывозить как можно больше людей. За последние сутки нам удалось превзойти предыдущие показатели. Накануне 42 самолета ВВС США - 37 самолетов С-17 и пять С-130 - вывезли примерно 11,2 тыс. человек", - сказал он.

"Еще 48 рейсов совершили силы коалиции и союзников, они вывезли 7,8 тыс. человек", - отметил Тейлор.

По его словам, "всего за прошедшие сутки из аэропорта Кабула было совершено 90 рейсов, это означает, что примерно 19 тыс. человек за последние сутки безопасно покинули Афганистан".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял журналистам, что Вашингтон рассчитывает вывезти всех американцев до 31 августа - объявленного крайнего срока вывода американских войск из Афганистана.

США Афганистан

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