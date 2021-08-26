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Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула

Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула
Афганцы около аэропорта Кабула
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) заявил, что его боевики продолжают защищать гражданское население за пределами аэропорта Кабула, однако предупредил о возможных терактах со стороны ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая структура).

"Наши охранники также рискуют своей жизнью в аэропорту Кабула, они также сталкиваются с угрозой со стороны группировки "Исламское государство", - сказал представитель журналистам на условиях анонимности.

Он напомнил, что западные силы должны придерживаться крайнего срока завершения эвакуации из Афганистана к концу месяца. Западные дипломаты также сообщают, ссылаясь на данные разведки, о терактах, которые планирует в районе аэропорта ИГ. В связи с растущей террористической угрозой США, Великобритания и Австралия настоятельно рекомендовали своим согражданам покинуть район аэропорта.

Хроника 18 июля – 26 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан ИГ Кабул

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