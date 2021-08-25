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Пакистан вывел из Афганистана 22 400 беженцев

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Пакистана эвакуировали из Афганистана 22 400 иностранцев, сообщает агентство EFE со ссылкой на данные Исламабада.

Через наземную границу в Пакистан въехали около 19 тысяч человек, остальных вывезли самолетами из Кабула. В пакистанском МИД уточняют, что предлагают помощь в эвакуации всем иностранным миссиям, организациям и СМИ.

Эвакуацию в международном аэропорту Кабула организуют американские военные, которые должны сами покинуть Афганистан до конца августа. Представители "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) уже выразили неодобрение в связи с тем, что военные эвакуируют и граждан Афганистана, которые опасаются преследования. 25 августа стали поступать сообщения, что талибы на КПП перестали пропускать сограждан в аэропорт.

Представители движения заявили, что после 31 августа перестанут разрешать проводить эвакуацию. С другой стороны, они объяснили, что с сентября надеются на налаживание регулярного авиасообщения с миром.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Пакистан Афганистан Талибан Кабул

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