Пакистан вывел из Афганистана 22 400 беженцев

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Пакистана эвакуировали из Афганистана 22 400 иностранцев, сообщает агентство EFE со ссылкой на данные Исламабада.

Через наземную границу в Пакистан въехали около 19 тысяч человек, остальных вывезли самолетами из Кабула. В пакистанском МИД уточняют, что предлагают помощь в эвакуации всем иностранным миссиям, организациям и СМИ.

Эвакуацию в международном аэропорту Кабула организуют американские военные, которые должны сами покинуть Афганистан до конца августа. Представители "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) уже выразили неодобрение в связи с тем, что военные эвакуируют и граждан Афганистана, которые опасаются преследования. 25 августа стали поступать сообщения, что талибы на КПП перестали пропускать сограждан в аэропорт.

Представители движения заявили, что после 31 августа перестанут разрешать проводить эвакуацию. С другой стороны, они объяснили, что с сентября надеются на налаживание регулярного авиасообщения с миром.