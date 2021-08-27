"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Несколько командиров воздушного судна (КВС) "Победы" в данный момент не могут выйти на работу из-за COVID-19, в связи с чем часть рейсов перевозчика до конца августа будет передана другим авиакомпаниям.

"Более десяти наших командиров не могут сейчас выполнять полеты: у них или был контакт с заболевшими COVID-19, или получен положительный ПЦР-тест", - сообщила "Интерфаксу" представитель "Победы".

Сейчас самый высокий пик для авиации, и заменить этих сотрудников некем, добавила она. На период 26-31 августа, по ее словам, компания вынуждена скорректировать около 50 рейсов (из более чем 1,6 тыс. за указанный период), в том числе в Анталию, Уфу и Владикавказ.

"Мы рассчитываем, что часть рейсов начиная с завтрашнего дня может быть выполнена "Аэрофлотом" (материнская компания "Победы" - ИФ), речь о двух-трух рейсах в день, это важная внутригрупповая поддержка, - сказала представитель "Победы". - Также мы постарались организовать для наших клиентов альтернативные перелеты".

Пассажирам корректируемых рейсов "Победа" предлагает вылет в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, либо полный возврат денег за билеты.

"Сегодня два запланированных рейса в Уфу и Владикавказ были отменены. Клиентам этих двух рейсов мы уже оформили возврат денег и в качестве компенсации подарили скидку 90% на следующий перелет", - сказали в "Победе".