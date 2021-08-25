Более половины американцев предпочитают услуги бизнеса с привитыми сотрудниками

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Более половины американцев (53%) заявили, что предпочли бы пользоваться услугами бизнеса, который ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для своих сотрудников, свидетельствуют данные опроса, проведенного американским маркетинговым агентством Ad Age и исследовательской фирмой The Harris Poll.

Опрос также показал, что больше всего восприимчивы к наличию прививки от коронавирусной инфекции представители поколения Z (от 18 до 24 лет), среди которых 62% сказали, что они вероятнее всего предпочтут покупать товары в магазинах, которые требуют обязательной вакцинации от своих сотрудников. В то же самое время, этого принципа также намерены придерживаться 48% представителей миллениалов (25-40 лет), 51% - поколения X (41-55 лет) и 54% - поколения беби-бумеров (56-75 лет).

Опрос проводился среди 1028 американцев, старше 18 лет, с 13 по 16 августа.

Кроме того, 47% респондентов убеждены, что работодатели должны ввести обязательную вакцинацию у себя на предприятиях, а 64% верят в то, что только благодаря такой мере США смогут побороть пандемию COVID-19.

Американские потребители хотят также быть более осведомленными о том, какие компании требуют вакцинации от сотрудников. 69% опрошенных полагают, что у покупателей есть право знать об этом. Более того, 76% сообщили, что, если компания ввела обязательную вакцинацию, она "должна отметить это в своей рекламе".

49% респондентов сообщили, что они также предпочтут покупать товары в магазинах, требующих предоставления сертификата о вакцинации от посетителей.

В понедельник, 23 августа, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет. После этого все больше американских компаний, как ожидается, будут вводить обязательную вакцинацию для своих сотрудников.

Такие крупные компании, как Disney, Lyft, Google, Facebook, Twitter и Walmart, сделали вакцинацию для некоторых своих сотрудников обязательной еще до полного одобрения вакцины FDA.