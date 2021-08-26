Пентагон подтвердил данные о двух взрывах у аэропорта Кабула

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минобороны США подтверждает информацию о как минимум двух взрывах возле аэропорта Кабула и о том, что в результате взрыва есть пострадавшие среди военных США и гражданских лиц иных стран, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот "Эби" y произошел в результате комплексной атаки, которая привела к пострадавшим среди американцев и среди гражданских лиц", - написал он в твиттере.

"Мы также можем подтвердить как минимум еще один взрыв у отеля "Бэрон", недалеко от ворот Эби", - добавил Кирби.

В четверг близ аэропорта Кабула, откуда проводится эвакуация из Афганистана, произошел взрыв. Сообщалось, что его устроил террорист-смертник. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о 13 погибших, в том числе детях. Минобороны Турции сообщило, что взрывов было два.