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Россиян не было в аэропорту Кабула в момент теракта

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Россиян не было в аэропорту Кабула в момент террористической атаки, осуществленной террористом-смертником ранее в четверг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было", - сообщила она журналистам.

В четверг минимум два взрыва произошли близ одного из въездов на территорию аэропорта Кабула, где проходит операция по эвакуации гражданских лиц из Афганистана. Поступают сообщения о многочисленных погибших и пострадавших.

Мария Захарова МИД РФ Кабул Афганистан

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