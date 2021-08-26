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Минобороны Турции сообщило о двух взрывах близ аэропорта Кабула

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Два взрыва прогремели в четверг близ аэропорта Кабула, сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны Турции.

"За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. Пострадавших среди турецких военных нет", - говорится в сообщении.

Никаких других деталей ведомство не приводит, подтверждений из других источников о втором взрыве пока не поступало.

По данным движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое), жертвами взрыва стали 13 человек. МИД РФ сообщил, что погибли два человека. Телеканал Fox News передал, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере трое американских военных.

О взрыве в районе кабульского аэропорта стало известно ранее в четверг. Как сообщил Sky News со ссылкой на очевидцев, взрыв организовал смертник.

Турция Кабул Афганистан

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