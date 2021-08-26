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Жертвами теракта близ аэропорта Кабула стали 13 человек

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) передало информацию о 13 погибших в результате взрыва близ аэропорта Кабула, сообщает в пятницу британское телевидение.

По первым данным, среди погибших есть дети.

Несколько талибов, охранявших подступы к аэропорту, получили ранения.

В четверг близ аэропорта Кабула, откуда проводится эвакуация из Афганистана, произошел взрыв. Сообщалось, что его устроил террорист-смертник.

Телеканал Fox news ранее сообщил, что не менее трех военных США получили ранения в результате этого взрыва. В Пентагоне отмечали, что число пострадавших пока не установлено.

Ранее в пятницу представитель движения "Талибан" заявил журналистам, что боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая структура) могут совершить теракт в районе аэропорта.

Хроника 18 июля – 26 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
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