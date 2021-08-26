В Лондоне сочли, что теракты в Кабуле устроило "Исламское государство"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Теракты, произошедшие в четверг близ аэропорта в Кабуле, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Sky News со ссылкой на британские военные источники.

Собеседники телеканала пояснили, что этой версия сейчас считается "крайне вероятной".

В четверг как минимум два взрыва произошли близ въезда на территорию аэропорта Кабула, где проходит операция по эвакуации гражданских лиц из Афганистана. Поступают сообщения о многочисленных погибших и пострадавших.