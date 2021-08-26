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Около 60 раненых в результате взрывов в аэропорту доставлены в медцентр Кабула

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В неправительственный итальянский медицинский центр в Кабуле Emergency поступили почти 60 раненых из аэропорта, сообщил представитель центра.

"Около 60 человек, пострадавших в результате взрывов в аэропорту Кабула, на данный момент поступили в нашу больницу, в наш хирургический центр", - говорится в сообщении в твиттере.

Ранее представитель центра сообщал о более 30 раненых, из которых шесть скончались по прибытии.

В четверг вечером в аэропорту Кабула произошло по крайней мере два мощных взрыва. По данным движения "Талибан" (запрещено в РФ), в результате инцидента погибли 13 человек. Взрыв возле аэропорта организовал террорист-смертник, передал телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев.

Кабул Афганистан

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