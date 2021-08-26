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В результате теракта в Кабуле погибли не менее 10 военных США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Не менее 10 военнослужащих США, включая морских пехотинцев, были убиты в четверг в результате теракта у международного аэропорта Кабула, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей властей США.

Ранее газете The Wall Street Journal стало известно, что в результате атаки возле кабульского аэропорта погибли четыре американских морских пехотинца. Пентагон впоследствии информацию о смерти военнослужащих подтвердил, но не стал называть цифры погибших.

Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Минздрава Афганистана сообщила, что по меньшей мере 60 жителей Афганистана стали жертвами теракта близ аэропорта Кабула.

Он отметил, что многие раненые находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о гибели у аэропорта 40 человек.

США Кабул Афганистан

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