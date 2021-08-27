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Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Испании в пятницу сообщили, что завершили эвакуацию граждан из Афганистана, передают европейские СМИ.

"Военный самолет A400 прибыл в Дубай из Кабула в 7:20 утра. Второй должен приземлиться в 8:20. С этими двумя рейсами испанская эвакуация наших афганских сотрудников и их семей завершается", - сообщило правительство страны в официальном заявлении.

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На борту двух самолетов находился 81 гражданин Испании, в том числе работники посольства и военнослужащие. Также на двух рейсах страну покинули четверо португальских военных и 83 афганца, которые работали с Испанией, Португалией и другими партнерами по НАТО.

За неделю эвакуационных операций вооруженные силы Испании вывезли из Афганистана 1 898 человек.

В четверг премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал эвакуировать из Кабула столько человек, сколько будет возможно.

Ранее сообщалось, что несколько западных стран уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг заявил, что страна завершит эвакуационные операции в пятницу вечером.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Афганистан Испания

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