Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

США эвакуировали из Афганистана около 100 тысяч человек

Джо Байден заявил, что эвакуации таких масштабов ранее никогда не было

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вооруженным силам США к настоящему времени удалось вывезти из Афганистана около 100 тысяч человек, сообщил президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Герои были привлечены к миссии по спасению жизней других. Такой эвакуации не было никогда в истории - за прошедшие 11 дней 100 тысяч граждан США, партнеров, афганцев, которые помогали нам, вывезены в безопасные места", - сказал он.

Захватившее власть в Афганистане исламистское движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, поэтому западные страны спешат вывезти всех желающих до этой даты. Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана. Франция намерена закончить эвакуацию в пятницу вечером.

Эксперты отмечают, что в ближайшие дни военные США должны будут сначала прекратить эвакуацию гражданских, а уже в самом конце операции в Кабуле начнут эвакуироваться сами.

Эвакуация из Афганистана

11
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 27 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан Джо Байден

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Байден пообещал найти и наказать совершивших теракт в Кабуле

Байден пообещал найти и наказать совершивших теракт в Кабуле

Взрывы прекратились на горящем складе боеприпасов на юге Казахстана

СМИ сообщили об очередном мощном взрыве в Кабуле

Командование США не смогло подтвердить данные о новых взрывах в Кабуле

США подтвердили гибель 12 военных в совершенном ИГ теракте в Кабуле

СМИ сообщили о третьем взрыве в Кабуле

СМИ сообщили о третьем взрыве в Кабуле

В результате теракта в Кабуле погибли не менее 10 военных США

Ответственность за теракт в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

Американские морпехи погибли в результате теракта у аэропорта Кабула

Американские морпехи погибли в результате теракта у аэропорта Кабула

Что произошло за день: четверг, 26 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');