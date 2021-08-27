США эвакуировали из Афганистана около 100 тысяч человек

Джо Байден заявил, что эвакуации таких масштабов ранее никогда не было

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вооруженным силам США к настоящему времени удалось вывезти из Афганистана около 100 тысяч человек, сообщил президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Герои были привлечены к миссии по спасению жизней других. Такой эвакуации не было никогда в истории - за прошедшие 11 дней 100 тысяч граждан США, партнеров, афганцев, которые помогали нам, вывезены в безопасные места", - сказал он.

Захватившее власть в Афганистане исламистское движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, поэтому западные страны спешат вывезти всех желающих до этой даты. Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана. Франция намерена закончить эвакуацию в пятницу вечером.

Эксперты отмечают, что в ближайшие дни военные США должны будут сначала прекратить эвакуацию гражданских, а уже в самом конце операции в Кабуле начнут эвакуироваться сами.