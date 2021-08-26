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Ответственность за теракт в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 43 человека, 130 получили ранения, сообщили сетевые СМИ Афганистана.

По их сведениям, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Между тем радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) осудило теракт в международном аэропорту Кабула.

"Исламский Эмират (правительство талибов, существовавшее в Афганистане с 1996 по 2001 годы) решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США", - заявил представитель движения Кари Юсуф Ахмади.

"Исламский Эмират уделяет пристальное внимание безопасности и защите своего народа", - подчеркнул представитель движения в твиттере.

Ранее в четверг близ кабульского аэропорта произошли два взрыва. В Пентагоне подтвердили гибель и ранения нескольких американских военнослужащих. Кроме того, погибли и афганцы. Сообщается о десятках пострадавших в результате взрывов.

В МИД РФ заявили, что россиян не было в аэропорту Кабула в момент террористической атаки, совершенной смертником.

Исламское государство Кабул Афганистан Талибан

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