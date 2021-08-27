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Таиланд разрешил привитым "Спутником V" посещать острова Пхукет и Самуй

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Таиланда разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом "Спутник V", посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина.

"Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуй плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении Генконсульства РФ в Таиланде.

Как отметили в дипмиссии, для въезда на территорию страны в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда.

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Как напомнил представитель туроператора TEZ Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, Таиланд до сих пор не входит в перечень разрешенных оперштабом РФ направлений для посещения российскими туристами.

Как пояснил он порталу "Интерфакс-Туризм", после включения направления в список открытых для россиян и снятия действующих ограничений, например, прохождения по прибытии в Таиланд трех ПЦР-тестов, общая стоимость которых составляет более 18 тыс. рублей, а также упрощения схемы получения сертификата на въезд, организованный турпоток может значительно вырасти.

"На направлении аккумулируется отложенный спрос, а с учетом ограниченного количества стран, доступных путешественникам в предстоящем зимнем сезоне, возвращение такого популярного направления, безусловно, скажется положительным образом", - заключил Снетков.

В начале лета власти Таиланда утвердили модель возобновления туристических поездок под названием "Песочница Пхукета", согласно которой иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия.

Правительство королевства 16 августа одобрило расширение списка провинций, куда могут въезжать иностранцы с прививкой. Теперь после проведения семи дней на Пхукете, они могут поехать на острова Самуй, Пханган, Ко Тао в провинции Сураттхани, а также на курорты провинции Краби.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Таиланд Пхукет Самуй Коронавирус Спутник V

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