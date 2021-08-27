США после вывода войск передадут аэропорт Кабула в управление афганцам

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - США после завершения вывода своего контингента из Афганистана передадут управление аэропортом Кабула афганцам, заявил в пятницу представитель Госдепа США Нед Прайс.

"После нашего выхода мы передадим аэропорт обратно афганскому народу", - сказал Прайс в ходе брифинга.

Американские военные с 15 августа, дня взятия Кабула "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ), контролируют столичный аэропорт и координируют усилия по эвакуации из Афганистана иностранцев и местных жителей, которые с ними сотрудничали и опасаются преследования. США планируют завершить вывод своих войск из Афганистана до 31 августа.

Представитель талибов Забиулла Муджахид ранее предупреждал, что они не позволят продолжать эвакуацию иностранцев из Афганистана после 31 августа. По его словам, с 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации. Также он говорил, что талибы не одобряют вывоз из страны афганцев.