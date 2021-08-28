Расследующие инцидент с рейсом Ryanair эксперты ICAO не стали общаться с Протасевичем

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO) отказались общаться с бывшим редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, которого задержали в мае после приземления самолета Ryanair в Минске.

"От общения с ним (Протасевичем - ИФ) они отказались, им было это предложено. Изначально в плане их пребывания здесь было отмечено, что они хотят пообщаться со всеми пятью пассажирами, которые остались в Беларуси. По итогу они не встретились ни с одним из них", - заявил директор департамента по авиации Артем Сикорский во время прямого эфира "Главный. Тур".

По словам Сикорского, "их мнение изменилось, потому что они приехали с совершенно другим настроением, чем они уезжали отсюда".

"С большим пониманием того, что здесь произошло. И что здесь не проводилась какая-та специальная операция для того, чтобы остановить какого-то из пассажиров, это совершенно не так. И они это, самое главное, увидели. Потому что мы не знали вообще, кто пролетал над нашим воздушным пространством, как и в большинстве самолетов, которые летят. И мы, самое главное, это доказали", - заявил директор департамента.

Кроме того, белорусская сторона, считает Сикорский, доказала, что действовала абсолютно четко по всем международным инструкциям.

Группа ICAO по расследованию посадки самолета Ryanair в национальном аэропорту Минска прибыла в Белоруссию 23 августа. По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю.

В конце мая-начале июня ЕС и ряд других стран закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство. Кроме того, самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.

Санкции последовали после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который 23 мая следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии и совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. На борту рейса Ryanair находились Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.