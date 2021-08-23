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В Минск прибыли представители ICAO для расследования инцидента с Ryanair

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Минск прибыли участники группы Международной организации гражданской авиации ICAO, которая расследует принудительную посадку самолета Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс. Об этом сообщил Минтранс Белоруссии.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Представители группы в аэропорту Минска провели совещание с министром транспорта Алексеем Авраменко, директором департамента по авиации Артемом Сикорским, межведомственной комиссией Белоруссии и руководителями авиационных организаций.

Авраменко пообещал представителям ICAO обеспечить доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента.

Министр напомнил, что проверка Белоруссии в 2017 году по вопросам авиационной безопасности показала, что принимаемые в стране меры более чем на 90% соответствуют международным требованиям.

Руководитель группы ICAO Сильвен Лефойер заверил, что эксперты будут работать открыто и объективно.

"Благодаря предварительной работе мы смогли получить общую картину событий. Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", - отметил он.

Представители ICAO планируют в Белоруссии посетить авиационные организации и встретиться с персоналом. По итогам визита комиссия подготовит в сентябре 2021 года предварительный отчет. Итоговый отчет группы будет подготовлен к ноябрю.

Самолет Ryanair был посажен в Минске, по официальной версии, из-за сигнала о минировании. Бомбы на борту не оказалось, но с рейса были сняты бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Они сначала были арестованы, в июне СК Белоруссии сообщил, что они заключили соглашение со следствием и их перевели под домашний арест.

После принудительной посадки рейса Ryanair Евросоюз и другие страны Европы закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство и аэропорты, а европейские авиакомпании стали облетать воздушное пространство Белоруссии.

Компания Ryanair проводит собственное расследование случившегося.

Хроника 23 мая – 23 августа 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
ICAO Сильвен Лефойер Белоруссия Минск Ryanair Минтранс Алексей Авраменко Артем Сикорский Роман Протасевич

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