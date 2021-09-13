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ICAO намерена огласить доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Международная организация гражданской авиации (ICAO) в понедельник намерена представить доклад об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, который при полете 23 мая из Афин в Вильнюс был вынужден приземлиться в Минске.

На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры проинформировали пилотов о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Была также задержана и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Инцидент вызвал острую реакцию в ряде стран мира. В частности, 5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете для белорусских самолетов использовать воздушное пространство стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. ЕС, США, Великобритания и Канада призвали власти Белоруссии сотрудничать с международными следователями в расследовании ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, "незамедлительно освободить всех политических заключенных" и начать "диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества". Великобритания, ЕС, США и Канада также объявили о расширении санкционных списков в отношении Белоруссии.

Хроника 23 мая – 13 сентября 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
ICAO Ryanair Минск Роман Протасевич Nexta Белоруссия

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