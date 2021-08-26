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Франция не сможет продолжить эвакуацию из Афганистана после 27 августа

Госдеп США прорабатывает план на случай нарушения дедлайна талибов для эвакуации

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Франция не сможет продолжить эвакуацию людей из Кабула после вечера 27 августа, сообщил радиостанции RTL премьер-министр страны Жан Кастекс. Ранее представители французского МИД выражали надежду, что всех желающих успеют вывезти из Афганистана к 27 августа.

До вечера пятницы вывозные рейсы Франция будет осуществлять вывозные рейсы.

Ограничения по срокам Кастекс связал с необходимостью завершения вывода войск США и союзников из Афганистана до конца августа. Представители "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) предупреждали, что после 31 августа не разрешат западным военным продолжать эвакуацию и оставаться в стране.

Кастекс добавил, что беженца из Афганистана, которого задержали сразу по прилете по подозрению в связях с талибами, приговорили к 10 месяцам тюрьмы условно за попытку покинуть зону контроля. Его продолжают контролировать, связанные с ним юридические процедуры продолжаются.

Власти Дании, Польши и Бельгии объявили, что уже завершили эвакуацию. Глава Минобороны Дании Трине Брамсен заявила, что пребывание в аэропорту Кабула и полеты из него перестали быть безопасными, передает АР. На последнем датском самолете из Кабула вылетели 90 человек, включая военнослужащих и дипломатов.

Минобороны Германии утром 26 августа сообщило, что военные вывезли из Афганистана всего 5193 человека. В 8:15 четверга по Москве в Кабул из Ташкента, который немцы используют как промежуточный пункт для эвакуации, вылетел очередной военно-транспортный самолет бундесвера.

Ранее США и Великобритания призвали людей избегать поездок в аэропорт Кабула из-за угрозы террористической атаки. Утром в четверг замглавы британского Минобороны Джеймс Хеппи сообщил ВВС, что разведка предупреждает о серьезной угрозе теракта. Детали военные не раскрывают, предполагается, что угроза связана с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в России).

Хеппи отчитался, что за минувшие сутки британские военные вывезли около 2000 человек, а на четверг наметили еще 11 вывозных рейсов. При этом он признал, что вывезти до 31 августа успеют не всех, кому грозит опасность.

В Литву в ночь на 26 августа из Кабула прилетели еще 50 работавших с литовскими военными переводчиков и членов их семей, еще столько же афганцев прилетят в Вильнюс в полдень, сообщает портал lrt.lt. В страну уже перевезли полторы сотни афганцев. В рамках миссии НАТО в Афганистане с 2002 по 2021 год служили 5000 литовских военных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил количество американских граждан, ожидающих эвакуации из Афганистана, в 1500 человек, и назвал их вывоз приоритетом, передает АР. На 14 августа таких американцев было около 6000. Примерно 500 из остающихся уже дали по телефону инструкции, как добраться до аэропорта Кабула. Остальных обзванивают и выясняют, хотят ли они эвакуироваться. Посольство США уже полностью эвакуировано, но часть дипломатов остаются в аэропорту, помогая вывозить людей.

Блинкен добавил, что военные постараются до 31 августа вывезти и как можно больше афганцев, которым грозит преследование. Агентство добавляет, что американцы, которые пытаются помочь в организации вывоза из страны афганцев, помогавшим США, не замечают, чтобы военные помогали этим людям добираться до аэропорта через талибские КПП.

Вашингтон продолжит искать способы помочь остающимся в Афганистане американцам и помогавшим США афганцам и после 31 августа, заверил госсекретарь. Он добавил, что поручил специалистам по безопасности составить план на случай, если будет принято решение нарушить дедлайн.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 26 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул США Франция Германия Дания Бельгия Литва Польша Энтони Блинкен

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