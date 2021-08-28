Посол РФ в Кабуле сообщил, что 200 российских граждан хотят покинуть Афганистан

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Около 200 российских граждан в настоящий момент выразили желание уехать из Афганистана, заявил в субботу посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"У нас на данный момент записалось на выезд в нашу страну еще порядка 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый наш клич", - сказал Жирнов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По его словам, "не факт, что все они придут, у афганцев есть такая черта - они перестраховываются, на что-то записываются, а потом не приходят".

"Ну, либо же могут быть логистические причины", - пояснил российский посол.

Жирнов также сообщил, что все записавшиеся на вывоз - "афганцы со вторым российским паспортом".

"Поэтому мы еще поднакопим, угроз безопасности для них нет, спасать никого не надо", - заявил он.

Также посол добавил, что политические контакты России и США по Афганистану не прекращаются.

"Политический контакт с американцами по Афганистану не прекращается, потому что процесс урегулирования не закончен, он просто вступил в новую фазу в связи с новыми условиями", - сказал Жирнов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live". Он отметил, что между посольствами РФ и США в Кабуле также сохранилось взаимодействие, благодаря которому удалось обеспечить вывоз российских граждан из страны. По его словам, западные страны не обращались к России с просьбой о принятии беженцев из Афганистана.

В аэропорту Кабула с середины августа проходит операция по эвакуации иностранцев, а также афганских граждан, получивших убежище за границей. Люди покидают Афганистан, так как опасаются мести "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ), захватившего власть в стране. Многие страны завершили операции по эвакуации, и теперь их военные отправляются домой.

В четверг в окрестностях Кабула произошли два взрыва. О высокой вероятности терактов за сутки до них предупреждали западные спецслужбы. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).