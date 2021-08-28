В МИД заявили, что РФ "относительно комфортно" встретила приход талибов в Афганистане

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия относительно комфортно встретила приход к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ), заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Нам придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане. Откровенно говоря, мы этим занимались последние восемь лет, и в силу этого мы относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане", - сказал Кабулов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По его словам, в настоящий момент России совместно с региональными государствами, а также странами Запада, предстоит заняться экономическим и социальным устройством Афганистана.

"Политическое обустройство, все-таки, это дело и право самих афганцев. Нам придется терпеливо участвовать в процессе формирования инклюзивного, представительного афганского руководства", - добавил российский дипломат.

Кабулов добавил, что талибы подают обнадеживающие сигналы в вопросе формирования инклюзивного правительства, если оно будет сформировано, есть шанс при поддержке международного сообщества навести в Афганистане порядок.

Также спецпредставитель президента РФ по Афганистану заявил, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) не намерено распространять свою идеологию на сопредельные государства.

"Я думаю, что нет, так вопрос не стоит. Я практически уверен, что талибы этим заниматься не будут. Урок 20-летней давности они выучили хорошо", - сказал Кабулов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в настоящее время талибы выступают как национальное религиозно-политическое движение и не собираются какую-либо угрозу представлять своим соседям.

Ранее в субботу посол РФ в Кабуле Дмитрий Жернов заявил, что около 200 российских граждан в настоящий момент выразили желание уехать из Афганистана. Он также сообщил, что все записавшиеся на вывоз - "афганцы со вторым российским паспортом".