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В МИД РФ предупредили, что среди беженцев из Афганистана могут быть террористы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Среди беженцев из Афганистана могут оказаться террористы, за миграционными потоками следует внимательно наблюдать, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии с Замир Кабулов.

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"Безусловно, за этим надо очень внимательно смотреть, потому что под этой личиной могут оказаться именно террористы и радикалы", - сказал Кабулов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

При этом, по его словам, в основной массе это беженцы, которые не доверяют талибам ("Талибан", запрещено в РФ) и пытаются покинуть Афганистан, в первую очередь через северную и северо-западную границу.

"В Иране по экономическим и политическим причинам они уже не могут допустить такой большой приток беженцев, в Пакистан, конечно, стремятся - там их и так 3 миллиона еще с давних времен. Естественно, всем комфортнее в Европу", - добавил российский дипломат.

Кабулов подчеркнул, что между Россией и Афганистаном есть определенный "фильтрационный заслон" в лице центральноазиатских республик, он в определенной степени будет сдерживать такой поток. Попытки изоляции "Талибана" (запрещено в РФ) могут привести к радикализации движения, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Если Запад и так называемое мировое сообщество вздумает изолировать талибов и давить на них, я в этой ситуации опасаюсь, что это радикализирует само движение, поскольку им, как новой власти, надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного", - сказал Кабулов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

"И тогда этот горючий материал радикализма не только будет расти, но и будет переливаться за пределы Афганистана", - добавил он.

Ранее в субботу посол РФ в Кабуле Дмитрий Жернов заявил, что около 200 российских граждан в настоящий момент хотят уехать из Афганистана. Он также сообщил, что все записавшиеся на вывоз - "афганцы со вторым российским паспортом".

Хроника 18 июля – 28 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан МИД России Замир Кабулов

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