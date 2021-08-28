Более 600 человек вывезено украинскими самолетами из Афганистана

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Украинскими самолетами из Афганистана вывезено уже более 600 человек, сообщил в субботу Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского, на своей странице в фейсбуке.

"Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев - тех, кто оказался в опасности. Среди них - журналисты и правозащитники, женщины и дети. В целом мы уже вывезли более 600 человек", - написал он.

По словам Ермака, Украина откликнулась на обращение партнеров с просьбой о спасении их граждан. Также украинские самолеты эвакуировали репортеров международных изданий, в частности, Globe and Mail, WSJ, USA Today.

Отмечается, что из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, украинским спасателям пришлось прорываться в город и также возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. К счастью, обошлось без потерь.