Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Практически все страны завершили операции по эвакуации граждан из Афганистана

Практически все страны завершили операции по эвакуации граждан из Афганистана
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - За три дня до крайнего срока вывода иностранных сил из Афганистана практически все страны завершили свои операции по эвакуации гражданских лиц в аэропорту Кабула, и военнослужащие стран НАТО покидают эту страну, сообщает в субботу агентство Associated Press.

В миреПосол РФ в Кабуле сообщил, что 200 российских граждан хотят покинуть АфганистанЧитать подробнее

К вечеру субботы доступ для афганцев к аэропорту Кабула практически закрыт. Днем боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) расставили дополнительные КПП на въезд в аэропорт, чтобы не допустить скоплений людей и толп по пути к столичной воздушной гавани. Агентство отмечает, что большинство мест, где ранее люди группами ожидали возможности попасть в аэропорт, в данный момент пусты.

В Вашингтоне вечером в субботу заявили, что к настоящему моменту, начиная с 15 августа, эвакуировали 117 тыс. человек, причем в подавляющем большинстве своем это были афганцы. Кроме того, в субботу американские официальные лица заявили, что военные в аэропорту Кабула предпринимают все возможные меры безопасности, потому что не исключается вероятность того, что террористы могут вновь нанести удар по аэропорту и его окрестностям. В результате серии терактов в четверг погибли около 200 человек, включая 13 американских военнослужащих.

В миреТалибы начали блокировать доступ к аэропорту КабулаТалибы начали блокировать доступ к аэропорту КабулаЧитать подробнее

Представитель "Талибана" Забиулла Моджахед заявил в субботу, что силы группировки занимали некоторые позиции в аэропорту и готовы мирно взять его под свой контроль, когда американские войска покинут его, однако представитель Пентагона Джон Кирби опроверг это заявление.

Британия в субботу завершила операцию по эвакуации гражданских лиц, теперь в течение выходных Афганистан покинут и британские военные. В Лондоне признали, что им удалось вывезти не всех людей, которых они планировали забрать. Самолет итальянских ВВС, совершивший последний эвакуационный рейс с гражданскими лицами, приземлился в Риме рано утром в субботу. В ночь на субботу эвакуацию завершила и Франция.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что Париж ведет переговоры с талибами через Катар о возможной дальнейшей эвакуации людей по воздуху, однако он отметил, что эти переговоры "очень хрупкие и весьма условные".

Предполагается, что вывод американских сил из аэропорта Кабула завершится 31 августа. Таким образом закончится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.

Хроника 18 июля – 28 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

Байден предупредил об угрозе нового теракта у аэропорта Кабула

Байден предупредил об угрозе нового теракта у аэропорта Кабула

В НКР сообщили о новых обстрелах азербайджанскими военными приграничных территорий

Афганистан во власти талибов

Посол РФ в Кабуле сообщил, что 200 российских граждан хотят покинуть Афганистан

Что произошло за день: суббота, 28 августа

Афганистан во власти талибов

Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула

Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула

США сообщили о ликвидации двух главарей ИГ в Афганистане

Афганистан во власти талибов

В Киеве заявили, что из Афганистана эвакуировали всех пожелавших украинцев

В Киеве заявили, что из Афганистана эвакуировали всех пожелавших украинцев

Сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы затонул в Критском море

Афганистан во власти талибов

Талибы начали блокировать доступ к аэропорту Кабула

Талибы начали блокировать доступ к аэропорту Кабула
Афганистан во власти талибов

Шойгу не исключил переход боевиков из Афганистана в страны ОДКБ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');