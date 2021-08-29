В Берлине тысячи людей вышли на протесты против COVID-ограничений

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек вышли в субботу на улицы Берлина, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19, сообщает телеканал Deutsche Welle.

Полиция ранее запретила девять заявленных аналогичных демонстраций, в том числе митинг движения "Мыслящие нестандартно" (Initiative Querdenken). Из-за этого многие участники мероприятия поначалу шли по улицам без определенной цели, пишет агентство DPA. Некоторые группы собравшихся передвигались по городу в сопровождении полиции. Отдельные части правительственного квартала были перекрыты.

По данным пресс-службы полиции Берлина, для поддержания порядка на улицах полиция задействовала до 2 тысяч человек. Кроме того, для наблюдения за акциями с воздуха были задействованы вертолеты.

По информации издания Die Welt, к вечеру 28 августа в Берлине было проведено 36 задержаний. Мероприятие не обошлось без стычек протестующих с полицией. Один полицейский получил травму. Когда участники шествия попытались сломать заграждения, преграждающие им путь в правительственный квартал, полиция применила слезоточивый газ. По наблюдениям журналистов, большинство участников акции передвигались по городу без масок и не соблюдали социальную дистанцию.