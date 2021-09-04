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В Лондоне четверо полицейских получили травмы в ходе акции антипрививочников

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В центре Лондона в ходе акции протеста против вакцинации произошли беспорядки, как минимум четыре сотрудника полиции получили травмы, передает в пятницу канал Sky News.

"Несколько протестующих применили силу против полиции. В ходе столкновений пострадали четверо наших сотрудников. Это неприемлемо. Мы работаем на месте происшествия", - говорится в заявлении полиции.

По данным полиции, протестующие, в основном, находятся в районе южной части Кенсингтона.

Ранее в пятницу они пытались штурмовать штаб-квартиру Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Великобритания сообщила о более чем 42 тыс. новых заражений коронавирусом COVID-19 в стране за последние 24 часа.

Хроника 09 января 2020 года – 04 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус Лондон

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