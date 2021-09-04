В Лондоне четверо полицейских получили травмы в ходе акции антипрививочников

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В центре Лондона в ходе акции протеста против вакцинации произошли беспорядки, как минимум четыре сотрудника полиции получили травмы, передает в пятницу канал Sky News.

"Несколько протестующих применили силу против полиции. В ходе столкновений пострадали четверо наших сотрудников. Это неприемлемо. Мы работаем на месте происшествия", - говорится в заявлении полиции.

По данным полиции, протестующие, в основном, находятся в районе южной части Кенсингтона.

pic.twitter.com/xb0vWy0pQx These ugly scenes are not why police officers come into work.



This level of violence is totally unacceptable and it will not be tolerated.



Five officers were injured while policing a protest group in Canary Wharf and at South Kensington. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) September 3, 2021

Ранее в пятницу они пытались штурмовать штаб-квартиру Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Великобритания сообщила о более чем 42 тыс. новых заражений коронавирусом COVID-19 в стране за последние 24 часа.