В Лондоне четверо полицейских получили травмы в ходе акции антипрививочников
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В центре Лондона в ходе акции протеста против вакцинации произошли беспорядки, как минимум четыре сотрудника полиции получили травмы, передает в пятницу канал Sky News.
"Несколько протестующих применили силу против полиции. В ходе столкновений пострадали четверо наших сотрудников. Это неприемлемо. Мы работаем на месте происшествия", - говорится в заявлении полиции.
По данным полиции, протестующие, в основном, находятся в районе южной части Кенсингтона.
pic.twitter.com/xb0vWy0pQx These ugly scenes are not why police officers come into work.— Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) September 3, 2021
This level of violence is totally unacceptable and it will not be tolerated.
Five officers were injured while policing a protest group in Canary Wharf and at South Kensington.
Ранее в пятницу они пытались штурмовать штаб-квартиру Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.
Великобритания сообщила о более чем 42 тыс. новых заражений коронавирусом COVID-19 в стране за последние 24 часа.