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Франция и Великобритания представят ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Франция и Великобритания представят ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Париж и Лондон представят в понедельник на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании контролируемой ООН зоны безопасности в Кабуле, заявил президент Франции Эммануэль Макрон газете Le Journal du Dimanche (JDD).

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"Наш проект резолюции подразумевает определение (границ-ИФ) контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции", - сообщил газете глава государства.

По словам Макрона, это обеспечит ООН основу для срочных действий и позволит каждому государству выполнить свои обязательства, а международному сообществу - сохранить давление на "Талибан" (запрещенное в РФ движение). Создание такое зоны станет попыткой защиты людей, пытающихся покинуть Афганистан.

"То, что мы стремимся сделать, - это иметь возможность организовать целенаправленные гуманитарные операции для эвакуации, которые не будут проводиться через военный аэропорт Кабула. Речь идет о том, чтобы защитить этих афганцев, которым угрожает опасность, и заставить их покинуть страну в ближайшие дни или недели. Посмотрим, сможет ли это сделать гражданский аэропорт столицы или соседние страны", - заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж при посредничестве Катара ведет переговоры с движением "Талибан" по поводу эвакуации гражданских лиц, желающих покинуть Афганистан, после вывода иностранных сил из этой страны.

За три дня до крайнего срока вывода иностранных сил из Афганистана практически все страны завершили свои операции по эвакуации гражданских лиц в аэропорту Кабула. К вечеру субботы доступ для афганцев к аэропорту Кабула был практически закрыт. Днем талибы расставили дополнительные КПП на въезд в аэропорт, чтобы не допустить скоплений людей и толп по пути к столичной воздушной гавани.

Хроника 18 июля – 29 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Франция Великобритания ООН Афганистан ООН Эммануэль Макрон

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