Посольство США В Афганистане призвало сограждан срочно покинуть район аэропорта Кабула

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американское посольство в Афганистане распространило сообщение, в котором, ссылаясь на достоверную информацию об угрозах, призвало всех граждан США, ожидающих эвакуации у ворот кабульского аэропорта, срочно покинуть этот район.

"В связи с конкретной, заслуживающей доверия информацией об угрозе граждане США вблизи аэропорта Кабула, включая южные ворота, ворота у нового министерства внутренних дел и возле заправочной станции Панджшер, должны немедленно покинуть этот район", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Дипмиссия предупредила: "Избегайте поездок в аэропорт в настоящее время".

В четверг в результате теракта у кабульского аэропорта погибли 13 американских военных и более 150 афганцев. Ответственность за взрыв, осуществленный террористом-смертником, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) (запрещено в РФ).

Накануне президент США Джо Байден предупредил о возможных новых терактах ИГИЛ в ближайшие 24-36 часов, добавив, что он поручил принять все возможные меры для защиты военнослужащих, которые осуществляют охрану аэропорта и помогают доставлять туда эвакуируемых американцев.

Пентагон информировал, что в настоящее время аэропорт охраняют около 4 тыс. американских военных, их эвакуация уже началась в связи с приближением крайнего срока вывода войск - 31 августа.