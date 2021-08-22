Трамп обвинил Байдена в некомпетентности при уходе США из Афганистана

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что проблемы, с которыми столкнулась Америка при выводе войск из Афганистана, вызваны некомпетентностью президента Джо Байдена.

"Неудачный вывод Байденом войск из Афганистана является самым удивительным проявлением грубой некомпетентности со стороны лидера нации", - сказал Трамп на митинге своих сторонников в Алабаме.

Он отметил, что "это не вывод войск, это - полная капитуляция", обвинив Байдена в том, что американцы бросили в Афганистане военную технику стоимостью в $83 млрд.

"Это войдет в историю как одно из величайших военных поражений всех времен", - подчеркнул бывший президент. Он отметил, что произошедшее в Афганистане войдет в историю как "величайшее внешнеполитическое унижение" в истории США.

Ранее Трамп также указывал, что Байден, не справившись с ситуацией в Афганистане, потерпел одно из самых жестоких поражений в американской истории, назвав его действия легендарными. При этом экс-президент США считает, что американские вооруженные силы, покинувшие Афганистан, следовало выводить совершенно иначе.