США не оставят дипломатов в Афганистане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон не собирается оставлять дипломатов в Афганистане после 31 августа - дедлайна для вывода американских войск из страны. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы не прогнозируем этого. Мы не предусматриваем дипломатического присутствия в Афганистане", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Псаки считает, что США ясно продемонстрировали позицию, "выводя (дипломатический) персонал к 31 августа".

"Я не думаю, что мы сделали какие-либо другие выводы", - добавила она.

Ранее в пятницу Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что движение "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в России) обратилось к Вашингтону с просьбой сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане и после окончания вывода американского военного контингента 31 августа.

Ранее представители движения говорили, что иностранные военные должны покинуть Афганистан до сентября, завершив эвакуацию своих сограждан, если это требование будет нарушено, после 31 августа талибы "изменят подход" к действиям военных на территории страны.

Американские военные с 15 августа, дня взятия Кабула талибами, контролируют столичный аэропорт и координируют усилия по эвакуации из Афганистана иностранцев и местных жителей, которые с ними сотрудничали и опасаются преследования. Вывезти всех афганцев военные не смогут. Многие западные страны уже объявили о завершении эвакуации, американцы все еще продолжают операцию.

Сообщалось, что в аэропорт были вывезены все американские дипломаты с семьями. На 16 августа в стране было около 4000 сотрудников дипмиссий США.

Российские дипломаты в Афганистане останутся, хотя и в сокращенном составе. С талибами прошли переговоры об обеспечении безопасности посольства.