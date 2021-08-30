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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 216,4 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 216,4 млн человек
Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 216 413 894, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 501 051 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 38 796 873 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 637 531.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 737 939, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 438 210.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 741 815 заболевших, умерли 579 308 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 579,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 965 человек, в Индии - 314, Бразилии - 2 703.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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