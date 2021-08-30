ВОЗ заявила, что Европе грозит рост смертности от COVID на фоне замедления темпов вакцинации

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) серьезно обеспокоены замедлением в Европе темпов вакцинации от COVID-19 и опасаются существенного увеличения к зиме показателей смертности среди инфицированных, сообщил в понедельник региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

"Стагнация в проведении вакцинации в нашем регионе вызывает серьезное беспокойство", - сказал Клюге на брифинге.

Он подчеркнул, что в Европе на фоне застопорившихся темпов вакцинации к декабрю этого году могут скончаться почти четверть миллиона людей с COVID-19.

"На прошлой неделе зафиксировали рост на 11% числа смертей в регионе - согласно надежным прогнозам, ожидается, что в Европе к 1 декабря будут иметь место еще 236 тыс. смертей", - сказал Клюге.