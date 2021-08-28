Байден заявил, что США продолжат выяснять происхождение коронавируса

По словам президента США, Китай по-прежнему скрывает данные о коронавирусе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден после обнародования доклада разведки о происхождении коронавируса заявил, что Соединенные Штаты продолжат искать первоисточник инфекции. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Мы сделаем все возможное, чтобы определить истоки этой вспышки, которая вызвала так много боли и смерти по всему миру, чтобы мы могли принять все необходимые меры предосторожности, чтобы это не повторилось", - сказал Байден.

Он указал, что ключевая информация об источнике вируса находится у КНР, но Пекин по-прежнему скрывает информацию о происхождении COVID-19 и препятствует международному расследованию на фоне продолжающегося роста жертв пандемии.

"Нам была необходима эта информация из Китая незамедлительно, когда пандемия еще только начиналась. Миру нужны ответы, и я не успокоюсь до тех пор, пока не получу их. Пандемии не признают границ между государствами, и нам всем следует лучше понять, как появился COVID-19 для того, чтобы предотвратить пандемии в будущем", - говорится в заявлении.

Байден добавил, что США с партнерами продолжат оказывать давление на Китай, чтобы тот предоставил всю необходимую информацию и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения для выяснения причин возникновения COVID-19.

"Мы также продолжим оказывать давление на Китай и для того, чтобы он принял научные нормы и стандарты, в том числе касающиеся обмена информацией и данными с ранних дней пандемии, а также протоколами, связанными с биологической безопасностью. Мы должны дать полную и четкую оценку этой мировой трагедии", - отметил Байден.

В пятницу был опубликован доклад разведки США о происхождении коронавируса, подготовленный по поручению Байдена. Он не содержит единого вывода - обе основные версии о заражении человека от животного и об утечке вируса из лаборатории по-прежнему не исключены. При этом американское разведсообщество сошлось во мнении, что коронавирус, вероятно, не был создан в качестве биологического оружия и что власти Китая не знали о вирусе до вспышки в Ухане в конце 2019 года. Авторы доклада констатируют, что без сотрудничества со стороны Китая установить источник коронавируса, скорее всего, не получится.

В мае президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. По данным The New York Times, перед этим американская разведка проинформировала Белый дом, что у нее есть некие еще не исследованные данные касательно происхождения коронавируса.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии и опубликовала доклад, в котором назвала "крайне маловероятной" версию об утечке вируса. США и их союзники встретили доклад критически и добились от ВОЗ признания, что лабораторная версия происхождения коронавируса была исключена слишком рано. В конце июля КНР отказала ВОЗ в проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19 на китайской территории.

Первый случай COVID-19 в Китае был официально выявлен в декабре 2019 года, его связывали с рынком морепродуктов в Ухане. Совместное исследование, опубликованное Китаем и Всемирной организацией здравоохранения в конце марта, показало, что спорадические инфекции у людей проявлялись еще до вспышки в Ухане.

Китай неоднократно отрицал возможность утечки вируса из лаборатории и призывал не политизировать происхождение инфекции.