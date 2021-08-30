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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Журналист сообщил о 10 погибших в результате авиаудара США в Кабуле

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Жертвами атаки беспилотником армии США автомобиля боевика "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) в пригороде Кабула стали 10 человек, сообщил в понедельник афганский журналист Муслим Ширзад.

Он привел имена и возраст погибших, среди которых семь детей в возрасте от двух до четырех лет.

"Все они гражданские лица и никаких связей с "Исламским государством - Хорасан" (запрещенная в России террористическая организация) не имели" - отметил Ширзад в твиттере.

Ранее в Пентагоне признали, что жертвами атаки автомобиля боевика, который намеревался совершить теракт в аэропорту Кабула, могли стать мирные граждане.

"Мы знаем, что были мощные взрывы, которые привели к уничтожению автомобиля, поскольку внутри него находилось большое количество взрывчатки. Из-за этого могли быть дополнительные пострадавшие. Мы ведем расследование. Мы крайне опечалены из-за любых возможных жертв среди невинных людей", - приводит CNN выдержку из заявления представителя Центрального командования США капитана Билла Урбана

Удар по автомобилю был нанесен с беспилотника в густонаселенном квартале афганской столицы в воскресенье, в результате оказался разрушен жилой дом.

США Афганистан Кабул

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