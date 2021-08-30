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CNN сообщил о девяти погибших в результате удара США по ИГ в Кабуле

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В результате удара американского беспилотника по целям, связанным с афганским подразделением террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) в Кабуле погибли девять членов семьи, сообщает CNN со ссылкой на родственника одной из жертв.

По словам собеседника агентства, среди погибших шестеро детей.

Центральное командование ВС США ранее заявило, что оценивает возможность жертв среди мирного населения в результате нанесенного удара.

В Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв. Очевидцы рассказали, что в жилой дом неподалеку от аэропорта попала ракета.

Позднее Пентагон подтвердил, что ВС США нанесли удар близ кабульского аэропорта с беспилотника по цели, представлявшей "неминуемую угрозу". Представители террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) также заявляли, что удар был направлен против смертника, который намеревался атаковать кабульский аэропорт.

После теракта возле кабульского аэропорта, унесшего жизни около 200 человек, в том числе 13 американских военных, президент США Джо Байден пообещал наносить удары по террористам афганского подразделения ИГ, которое взяло на себя ответственность за эту атаку. Первый удар американские военные провели спустя сутки после речи Байдена. Тогда были убиты два главаря ИГ, предположительно, причастных к подготовке этого теракта.

США Афганистан Талибан Исламское государство

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