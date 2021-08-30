Сентком допустил гибель мирных афганцев после авиаудара по машине со взрывчаткой

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американские военные видели сообщения о гибели мирных граждан в результате взрыва, который последовал за авиаударом по заминированному автомобилю предполагаемого смертника в Кабуле, сообщает CNN. Телекомпания ссылается на заявление представителя Центрального командования США (Сентком) капитана Билла Урбана.

"Мы знаем, что в результате удара по автомобилю последовали мощные взрывы, что указывает на то, что внутри было большое количество взрывчатки и это могло привести к дополнительным жертвам. Неясно, что именно могло случиться, мы продолжаем расследование", - сказал он.

В минувшее воскресенье в Кабуле произошел взрыв, Сентком США сообщил, что это был результат авиаудара по цели, которая представляла неминуемую террористическую угрозу.

Взрыв затронул жилой дом, в котором погибли девять членов семьи, в том числе шестеро детей, рассказал ранее CNN родственник этой семьи.

Военные США поначалу не комментировали информацию о жертвах среди мирных жителей.