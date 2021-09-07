Блинкен даст показания по Афганистану перед Сенатом США на следующей неделе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен предстанет перед комитетом Сената по международным отношениям, чтобы дать показания о выводе американских военных из Афганистана, сообщает The Hill.

Согласно данным газеты, заседание с участием госсекретаря США состоится 14 сентября. Отмечается, что слушания в комитете Сената по международным отношениям будут посвящены "рассмотрению вопроса о выводе войск США из Афганистана". На данный момент в программе указано только выступление Блинкена.

"Комитет Сената по международным отношениям продолжит выполнять свою надзорную роль, проведя слушания по политике США в отношении Афганистана, включая неудачные переговоры администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа с Талибаном (движение запрещено в РФ как террористическая организация - ИФ) и неудачное выполнение администрацией (президента США Джо - ИФ) Байдена вывода войск США", - заявлял ранее демократ Роберт Менендес, возглавляющий сенатский комитет по международным отношениям.

"Комитет будет добиваться полного учета этих недостатков, а также оценки того, почему афганские национальные силы обороны и безопасности сдались так быстро", - отметил он.

Изначально решение вывести войска из Афганистана принял предшественник Джо Байдена на посту президента США Дональд Трамп. Байден же, придя в Белый дом, оставил это решение в силе.

Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт поздно вечером 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, 15 августа войдя в Кабул. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.