Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Блинкен даст показания по Афганистану перед Сенатом США на следующей неделе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен предстанет перед комитетом Сената по международным отношениям, чтобы дать показания о выводе американских военных из Афганистана, сообщает The Hill.

Согласно данным газеты, заседание с участием госсекретаря США состоится 14 сентября. Отмечается, что слушания в комитете Сената по международным отношениям будут посвящены "рассмотрению вопроса о выводе войск США из Афганистана". На данный момент в программе указано только выступление Блинкена.

В миреСША завершили вывод войск из АфганистанаСША завершили вывод войск из АфганистанаЧитать подробнее

"Комитет Сената по международным отношениям продолжит выполнять свою надзорную роль, проведя слушания по политике США в отношении Афганистана, включая неудачные переговоры администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа с Талибаном (движение запрещено в РФ как террористическая организация - ИФ) и неудачное выполнение администрацией (президента США Джо - ИФ) Байдена вывода войск США", - заявлял ранее демократ Роберт Менендес, возглавляющий сенатский комитет по международным отношениям.

"Комитет будет добиваться полного учета этих недостатков, а также оценки того, почему афганские национальные силы обороны и безопасности сдались так быстро", - отметил он.

Изначально решение вывести войска из Афганистана принял предшественник Джо Байдена на посту президента США Дональд Трамп. Байден же, придя в Белый дом, оставил это решение в силе.

Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт поздно вечером 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, 15 августа войдя в Кабул. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

Хроника 18 июля – 07 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Энтони Блинкен Афганистан Сенат США Талибан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек

В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек
Афганистан во власти талибов

Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Украина обсудила возможность привлечения США в переговорах по урегулированию в Донбассе

Пандемия коронавируса

Министры здравоохранения G20 намерены привить от COVID-19 40% населения мира к концу года

Министры здравоохранения G20 намерены привить от COVID-19 40% населения мира к концу года

В результате обрыва каната клети на шахте в ЛНР погибли 9 человек

В результате обрыва каната клети на шахте в ЛНР погибли 9 человек

В ЛНР на шахте оборвался канат кабины с горняками

Что произошло за день: понедельник, 6 сентября

Саакашвили в очередной раз пообещал вернуться в Грузию

Саакашвили в очередной раз пообещал вернуться в Грузию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');