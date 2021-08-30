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В Генштабе ВС Израиля не исключили еще одну операцию в секторе Газа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави в понедельник не исключил, что Израиль может начать новую операцию в секторе Газа в том случае, если столкновения на границе продолжатся, сообщает The Times of Israel.

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"Беспорядки и террор приведут к решительным ответным действиям или операциям. Если на юге не сохранится тишина, мы без колебаний начнем другую кампанию", - сказал Кохави.

Газета также пишет, что палестинцы сектора Газа третий вечер подряд направляются к границе с Израилем, где происходят столкновения с израильскими военнослужащими, которые ее охраняют. Именно эти действия вызывают критику израильского военного командования.

Израиль сектор Газа

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