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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Грозы и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье до утра 31 августа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие часы в Москве и Московской области ожидаются грозы с дождями и усиление ветра до 14 м/с.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет до 09.00 часов утра 31 августа местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 14 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС по Москве.

Об аналогичных метеорологических условиях сообщили и в Главном управлении МЧС по Московской области.

Спасатели предупреждают автомобилистов о необходимости снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров, а также парковать авто вдали от деревьев.

Москва Московская область

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