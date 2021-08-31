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Словакия израсходовала весь поставленный в начале года "Спутник V"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Словакия израсходовала все дозы российской вакцины "Спутник V", поставленные в начале года, сообщили во вторник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.

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В фонде заявили, что против российской вакцины в Словакии "была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны", несмотря на подтверждение эффективности и безопасности препарата в ходе клинических исследований.

"В частности, качество поступившей в Словакию партии было дополнительно подтверждено в Венгрии в сертифицированной в Европейском союзе лаборатории", - отметили в РФПИ.

Кроме того, в Венгрии "Спутником V" в рамках кампании по вакцинации привито уже более миллиона человек, а спрос на вакцину "превышал объем, поставленный в страну", сообщили в пресс-службе фонда.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Словакии сообщили о завершении вакцинации "Спутником V" в республике со среды.

О ведении "ожесточенной кампании дезинформации" против российской вакцины в Словакии в начале июля "Интерфаксу" заявил представитель РФПИ. По его словам, "даже получив разрешение на использование со стороны ряда представителей властей Словакии, "Спутник V" продолжал сталкиваться с противодействием, которое, в частности заключалось в том, что только 8 из 156 центров вакцинации в Словакии смогли предложить вакцинацию "Спутником V".

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Словакия Коронавирус РФПИ

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