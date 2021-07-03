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В РФПИ заявили о кампании по дезинформации против "Спутник V" в Словакии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В отношении вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словакии развёрнута кампания по дезинформации, сказал "Интерфаксу" в субботу представитель РФПИ.

"Дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах. Это убедительно демонстрирует разница между успехом "Спутник V" в Венгрии, где российская вакцины была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины "Спутник V" в Словаки", - сказал собеседник агентства, комментируя заявление пресс-секретаря министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова, что РФ выкупила у республики неиспользованную вакцину "Спутник V".

По словам представителя РФПИ, в Словакии "Спутник V" "столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби".

"При этом в соседней Венгрии, где Спутник V не сталкивался с подобными политическими препятствиями, миллион человек вакцинировались "Спутником V", а спрос на российскую вакцину в Венгрии превысил объем фактических поставок в эту страну", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что "официальное исследование в Венгрии показало, что среди пяти вакцин от COVID-19, применяемых в стране, у "Спутника V" самые лучшие показатели безопасности и эффективности".

Представитель Фонда сказал, что дезинформационная кампания против "Спутник V" в Словакии "включала различные безосновательные утверждения, которые были полностью опровергнуты в ходе дополнительного тестирования в сертифицированной регуляторами ЕС лаборатории в Венгрии".

"Эта лаборатория подтвердила высочайшее качество российской вакцины", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

По его словам, "даже получив разрешение на использование со стороны ряда представителей властей Словакии, "Спутник V" продолжал сталкиваться с противодействием, которое, в частности заключалось в том, что только 8 из 156 центров вакцинации в Словакии смогли предложить вакцинацию "Спутник V".

"Тем не менее многие в Словакии выбрали вакцинацию "Спутником V", включая вице-премьера правительства Игоря Матовича, который уже зарегистрировался на прививку", - заключил представитель РФПИ.

Словакия коронавирус Спутник V

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