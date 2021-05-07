РФПИ потребовал извинений от медрегулятора Словакии из-за ситуации со "Спутником V"

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал у словацкого регулятора по обороту лекарств принести извинения за распространение недостоверных сведений о "Спутнике V", что было подтверждено европейской лабораторией.

"Мы просим словацкий регулятор SUKL принести публичные извинения за распространение неверной информации о "Спутнике V", - говорится в заявлении в твиттере производителя вакцины в пятницу.

В сообщении напоминают, что министерство здравоохранения Словакии подтвердило надежность "Спутника V" после испытаний, проведенных в венгерской лаборатории, сертифицированной Евросоюзом.

Ранее словацкий регулятор утверждал, что полученная ими вакцина не соответствует той, данные об испытаниях которой были опубликованы в журнале Lancet. Но лаборатория, которая провела испытания препарата в Словакии, не была сертифицирована ЕС для проведения таких исследований, отмечают в РФПИ.

Скандал со "Спутником V" в Словакии

В начале апреля РФПИ попросил правительство Словакии вернуть предоставленную им вакцину "Спутник V" "из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах".

Как отмечалось тогда в заявлении фонда, словацкий Государственный институт по контролю за наркотиками в нарушение существующего контракта провел тестирование предоставленной ему российской вакцины в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя такие были доступны.

При этом, как подчеркивали в РФПИ, заявление словацкого фармрегулятора о том, что вакцина, доставленная в Словакию, не идентична той, которая прошла клинические испытания, "являются фейковыми".

"Все партии "Спутник V" одинакового качества и проходят строгий контроль качества в Институте Гамалеи", - отмечали тогда представители фонда.