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Кремль счел, что ситуация в Словакии не подорвет доверия к "Спутнику V"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что ситуация, возникшая с предоставленной Словакии вакциной "Спутник V", не подрывает доверия к препарату.

"Нет, мы не согласны, это никак не подрывает доверия к нашей вакцине в ЕС", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не подорвет ли доверие к "Спутнику V" ситуация, возникшая в Словакии, когда Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство этой страны вернуть предоставленную им вакцину по причине нарушений контрактов и протестировать ее в сертифицированной Европейским Союзом лаборатории.

По словам Пескова, там возникла "малопонятная история с лабораторией, которая делает какие-то выводы".

"Это ("Спутник V") одна из лучших вакцин в мире, одна из самых надежных и одна из самых высокоэффективных вакцин в мире", - подчеркнул Песков.

По его словам, внутренние дискуссии в Словакии - это не наше дело, и если Словакии "Спутник V" не нужен, то этому обрадуются многие страны, которые имеют заявки на поставки вакцины. "Что называется - другим странам больше достанется", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Ситуация со "Спутником V" в Словакии

В четверг, 8 апреля, РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования. Во вторник, 6 апреля, фонд отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах.

В распространенном заявлении производителя вакцины отмечалось, что в нарушение существующего контракта Словацкий государственный институт по контролю за наркотиками провел тестирование предоставленной ему вакцины "Спутник V" в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя такие были доступны.

При этом в РФПИ подчеркнули, что заявления Словацкого фармрегулятора о том, что вакцина, доставленная в Словакию, не идентична той, которая прошла клинические испытания, "являются фейковыми".

"Все партии "Спутник V" одинакового качества и проходят строгий контроль качества в институте Гамалеи", - говорилось в заявлении.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Дмитрий Песков Словакия ЕС Коронавирус

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