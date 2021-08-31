Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку огласят 6 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минский областной суд 6 сентября огласит приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, сообщил телеграм-канал избирательного штаба Виктора Бабарико, бывшего претендента на участие в президентских выборах 2020 года. Минск. 31 августа.

Это будет единственное открытое заседание судебного процесса над ними. Судить их начали 4 августа.

31 августа подсудимые выступили с последним словом. Обоим грозит до 12 лет лишения свободы.

Колесниковой и Знаку вменяют призывы к действиям против национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговор с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357) и создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1).

Музыкант Колесникова была координатором штаба Бабарико, а после выборов стала одним из лидеров и одним из главных лиц оппозиции. Юрист Максим Знак был юристом штаба Бабарико.

7 сентября 2020 года Колесникова пропала в Минске и перестала выходить на связь. 8 сентября 2020 года было объявлено, что ее задержали на границе с Украиной. По версии Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу, но спутники ее вытолкнули из салона. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт, вышла из машины во время принудительной депортации, направилась к белорусской территории, после чего ее задержали.

Знака задержали 9 сентября.